Скачать
Пятница, 11.10.2019
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника

На Кубе избрали президента

На Кубе избрали президента
08:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:59-летний Мигель Диас-Канель, возглавлявший ранее Совет министров республики, был выбран президентом Кубы.

Новым президентом Кубы по результатам выборов стал Мигель Диас-Канель. Об этом пишет Cubadebate.

"Национальная ассамблея народной власти (АНПП) выбрала в этот четверг, 10 октября, президентом Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года", - говорится в публикации.

Зеленский ответил на вопрос, поставивший в тупик Джонсона

На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики Кубы, и был одним из 17 кандидатов на должность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Куба, Президенть Кубы, Мигель Диас-Канель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
03 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
04 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
05 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились
Операция Турции в Сирии: итоги заседания Совбеза ООН
Поход на Москву продолжается: &quot;изгонитель Путина&quot; намерен завершить начатое (Видео)
"Изгонитель Путина" намерен продолжить поход на Москву
&quot;Человек избран&quot;: Зеленский анонсировал назначение посла в США
"Человек избран": Зеленский анонсировал назначение посла в США
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь