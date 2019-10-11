На Кубе избрали президента

Новости мира:59-летний Мигель Диас-Канель, возглавлявший ранее Совет министров республики, был выбран президентом Кубы.

Новым президентом Кубы по результатам выборов стал Мигель Диас-Канель. Об этом пишет Cubadebate.

"Национальная ассамблея народной власти (АНПП) выбрала в этот четверг, 10 октября, президентом Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года", - говорится в публикации.

На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики Кубы, и был одним из 17 кандидатов на должность.