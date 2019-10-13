В Эквадоре протестующие согласились провести переговоры с правительством

Новости мира:Протестующие требуют возвращения субсидий на топливо, которые были отменены.

Представители правительства Эквадора и группы коренного населения страны проведут первые прямые переговоры, чтобы положить конец противостояниям, передает BBC.

Так, ООН заявила, что представители правительства Эквадора и коренных народов проведут свои первые прямые переговоры в воскресенье в попытке положить конец жестоким протестам.

Так, протестующие требуют возвращения субсидий на топливо, которые правительство отобрало в рамках мер жесткой экономии.

В докладах говорится, что президент Ленин Морено согласился пересмотреть субсидии, но не обязательно их отменить.

Как известно, на прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Йюнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо.

Также напомним, что в столице Эквадора впервые за 40 лет объявили комендантский час из-за протестов.