Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Дуда: Мы должны солидарно давить на Россию
Дуда: Мы должны солидарно давить на Россию
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования

В Эквадоре протестующие согласились провести переговоры с правительством

В Эквадоре протестующие согласились провести переговоры с правительством
12:02 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Протестующие требуют возвращения субсидий на топливо, которые были отменены.

Представители правительства Эквадора и группы коренного населения страны проведут первые прямые переговоры, чтобы положить конец противостояниям, передает BBC.

Так, ООН заявила, что представители правительства Эквадора и коренных народов проведут свои первые прямые переговоры в воскресенье в попытке положить конец жестоким протестам.

Так, протестующие требуют возвращения субсидий на топливо, которые правительство отобрало в рамках мер жесткой экономии.

В докладах говорится, что президент Ленин Морено согласился пересмотреть субсидии, но не обязательно их отменить.

Протесты в Багдаде: погибают люди от рук неизвестных снайперов

Как известно, на прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Йюнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо.

Также напомним, что в столице Эквадора впервые за 40 лет объявили комендантский час из-за протестов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Эквадор, Кито, Ленин Морено.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Тайфун "Хагибис" в Японии: проходит эвакуация жителей целого архипелага
04 Хмельницкий будет перерабатывать мусор за средства ЕБРР
05 Последний бой Александра Усика (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни
Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Покров, День Защитника Украины и День казачества: какие праздники отмечают 14 октября
Покров, День Защитника Украины и День казачества: какие праздники отмечают 14 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь