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Независимый кандидат побеждает на президентских выборах в Тунисе

Независимый кандидат побеждает на президентских выборах в Тунисе
04:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Кайс Саид одержал победу на президентских выборах в Тунисе.

Независимый кандидат, юрист Кайс Саид, уверенно побеждает во втором туре президентских выборов в Тунисе.

Об этом сообщает Swissinfo.

Так, по предварительным данным, Саид набирает более 72%, а его оппонент — медиамагнат и лидер партии «Сердце Туниса» Набиль аль-Каруи — менее 28%.

Перед выборами аль-Каруи выпустили из тюрьмы, где его содержали по обвинению в коррупции и финансовых махинациях. Он заявил, что рассмотрит возможность обжалования результатов выборов после официального объявления результатов. Политик считает, что в президентской гонке не было честной конкуренции, потому что его выпустили из тюрьмы только после первого тура.

Лидер гонки Кайс Саид является бывшим профессором с консервативными социальными взглядами, он пообещал населению вернуть ценности революции 2011 года, которая привела к демократизации страны.

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Напомним: досрочные президентские выборы в Тунисе назначили в связи со смертью предыдущего главы государства. 92-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер 25 июля. После отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе в 2017 году Эс-Себси оставался старейшим действующим президентом в мире.

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Выборы, Тунис, Президент, Кайс Саид.
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