В Уганде хотят ввести смертную казнь для гомосексуалистов

Новости мира:Министр в Уганде хочет ввести закон о смертной казни для гомосексуалистов.

Уганда объявила о планах ввести законопроект, который приведет к смертной казни для гомосексуалистов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Законодательный акт, известный под названием "Убить геев", был отменен пять лет назад из-за технических замечаний, но сейчас правительство планирует возобновить его в течение недель.

Министр этики и добросовестности Саймон Локодо заявил, что гомосексуальность не является естественной для граждан Уганды. И добавил, что законом хотят наказывать и тех, кто "пропагандирует" гомосексуальность.