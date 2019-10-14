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В Уганде хотят ввести смертную казнь для гомосексуалистов

В Уганде хотят ввести смертную казнь для гомосексуалистов
05:12 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:Министр в Уганде хочет ввести закон о смертной казни для гомосексуалистов.

Уганда объявила о планах ввести законопроект, который приведет к смертной казни для гомосексуалистов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Законодательный акт, известный под названием "Убить геев", был отменен пять лет назад из-за технических замечаний, но сейчас правительство планирует возобновить его в течение недель.

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Министр этики и добросовестности Саймон Локодо заявил, что гомосексуальность не является естественной для граждан Уганды. И добавил, что законом хотят наказывать и тех, кто "пропагандирует" гомосексуальность.

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ЛГБТ, Уганда, Смертная казнь.
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