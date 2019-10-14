На пост гендиректора МАГАТЭ претендуют три человека

Новости мира:В списке претендентов на пост гендиректора МАГАТЭ остались три человека, представительница Словакии сняла свою кандидатуру.

После первого предварительного неофициального голосования Марта Жакова (Словакия) сняла свою кандидатуру на пост гендиректора МАГАТЭ, сообщил в понедельник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Теперь в списке остаются трое: Рафаэль Гросси (Аргентина), Лассина Зербо (Буркина-Фасо) и Корнел Феруцэ (Румыния)", - написал постпред в своем микроблоге в Твиттере.

По его словам, следующее неофициальное голосование состоится 15 октября.

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, который возглавлял агентство с 2009 года, скончался в конце июля. Временно исполняющим обязанности гендиректора совет управляющих МАГАТЭ назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ, который также является одним из претендентов на должность руководителя организации.

Помимо Феруцэ, на должность претендуют постпред Аргентины в Вене Гросси и исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Зербо.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать Совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства - члены организации.

После неофициальных рейтинговых голосований пройдут официальные закрытые голосования.

По словам Ульянова, все процедуры "будут полностью соблюдены, но в ускоренном порядке, учитывая необходимость избрать нового гендиректора в нынешнем году, предпочтительно в октябре".