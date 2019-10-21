Массовые протесты в Чили: число пострадавших превысило 200 человек

В Чили более 200 человек обратились за медицинской помощью за последние сутки в столице Сантьяго, охваченной протестами.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Хайме Маньялич в Twitter, передает УНН.
"За последние 24 часа с травмами различной степени тяжести обратились 208 человек. 32 человека находятся в больницах столичного округа, 10 из них в тяжелом состоянии", - заявил министр.
Министр также сообщил о гибели гражданина Колумбии от огнестрельного ранения. Обстоятельства его смерти устанавливаются.