Скачать
Вторник, 22.10.2019
Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры
Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры
Президент Европарламента: Последнее слово в деле Brexit - за нами
Президент Европарламента: Последнее слово в деле Brexit - за нами
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Из-за засухи в Зимбабве погибли 55 слонов
Из-за засухи в Зимбабве погибли 55 слонов

Макрон обсудил с Путиным перспективы "нормандского" саммита

Макрон обсудил с Путиным перспективы "нормандского" саммита
01:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Франции в телефонном разговоре с российским коллегой обсудил возможность проведения саммита "нормандской четверки".

Как отмечается в информации, президент РФ Владимир Путин акцентировал "целесообразность тщательной подготовки" саммита, что, мол, "позволило бы наработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений".

"Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Кремле, Путин подчеркнул "безальтернативность минского комплекса мер", что в первую очередь касается разведения сил на двух согласованных участках линии соприкосновения возле Золотого и Петровского, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

Великобритания начала готовиться к "жесткому" Brexit

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Однако 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение войск не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность о режиме прекращения огня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Перспективы, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Нормандский саммит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
03 Евродепутат о разговоре Зеленского с Трампом: Это показывает непрофессионализм
04 Кулеба рассказал, что для него значит сдача национальных интересов
05 Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже &quot;МММ&quot;
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже "МММ"
Источники растительного белка, которые можно найти на любой кухне
Источники растительного белка, которые можно найти на любой кухне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь