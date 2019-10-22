Макрон обсудил с Путиным перспективы "нормандского" саммита

Новости мира:Президент Франции в телефонном разговоре с российским коллегой обсудил возможность проведения саммита "нормандской четверки".

Как отмечается в информации, президент РФ Владимир Путин акцентировал "целесообразность тщательной подготовки" саммита, что, мол, "позволило бы наработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений".

"Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Кремле, Путин подчеркнул "безальтернативность минского комплекса мер", что в первую очередь касается разведения сил на двух согласованных участках линии соприкосновения возле Золотого и Петровского, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Однако 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение войск не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность о режиме прекращения огня.