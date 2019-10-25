Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей

Новости мира:ООН направляет миссию в Чили для изучения ситуации с правами человека.

Организация Объединенных Наций организует специальную миссию для расследования нарушений прав человека в Чили, где в ходе акций протеста погибли 18 человек.

Об этом информирует AFP.

"Наблюдая за кризисом в Чили с момента его возникновения, я решила отправить контрольную миссию для изучения заявлений о нарушении прав человека", - сообщила верховный комиссар ООН по правам человека, бывший президент Чили Мишель Бачелет.

Действующий президент Чили Себастьян Пиньера попытался ослабить напряженность, выдвинув план прекращения чрезвычайного положения и комендантского часа в ночное время. Он также объявил о реформах, призванных удовлетворить протестующих.

Как сообщалось, беспорядки вспыхнули в столице страны Сантьяго после повышения цены на проезд в метро в часы пик с 800 до 830 песо (по курсу - $1,15). Между протестующими и правоохранителями произошли стычки, в разных районах города появились баррикады. Полиция в свою очередь применила водометы и слезоточивый газ.

Вскоре протесты перекинулись в другие города. 24 октября число погибших в столкновениях достигло 18 человек.