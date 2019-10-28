В Колумбии разбился вертолет: шесть человек погибли

Новости мира:В Колумбии вертолет президентского кортежа потерпел крушение.

В центральной Колумбии упал вертолет Bell 412, принадлежавший президентскому авиапарку, в результате чего погибли все шестеро членов экипажа.

Об этом объявили в Воздушных силах Колумбии, сообщает Xinhua.

“Воздушные силы Колумбии глубоко скорбят из-за утраты шести членов экипажа вертолета 0006”, - заявили представители военного ведомства.

По предварительным оценкам, причиной катастрофы могла стать плохая погода. Вертолет пропал еще в пятницу, но только сейчас спасатели смогли обнаружить место падения и подтвердить количество погибших.

Президент Колумбии Иван Дюке, который неоднократно использовал вертолет, выразил соболезнования семьям погибших.

“Катастрофа очень впечатлила меня лично, поскольку с этими людьми я работал в течение последних 14 месяцев”, - сказал Дюке.