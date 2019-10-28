Солнечный парк в Египте: в Африке построена крупнейшая солнечная электростанция (Видео)

В Египте построили солнечный парк Бенбан. Он способен производить 1,5 ГВт электроэнергии. Электростанция сможет обеспечить электроэнергией более миллиона домов. В планах – увеличение мощности до 1,8 ГВт Что известно о солнечном парке Бенбан? находится в провинции Асуан (Египет); на строительство ушло три года; площадь парка – 37 квадратных километров; в нем расположены 6 миллионов фотоэлектрических панелей, способных производить 1,5 ГВт. ЕБРР профинансировал 50% проекта: 16 из 32 участков. Согласно заявке, опубликованной на сайте ЕБРР, общая стоимость проекта оценивалась в 72 миллионов долларов, банк предоставил – 27 миллионов долларов.