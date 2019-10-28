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В Мексике на границе с США обнаружили десятки трупов

В Мексике на границе с США обнаружили десятки трупов
14:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В Мексике в штате Сонора к югу от границы с США обнаружили 42 трупа, как давно были захоронены останки – неизвестно.

Недалеко от курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы с США, нашли 42 трупа.

Мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Так, 24 октября поисковики обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне у Калифорнийского залива. На следующий день были найдены останки еще 15 человек, а к субботе, 26 октября, общее число найденных тел достигло 42.

Как давно были захоронены останки – неизвестно. Отмечается, что два тела были в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение, а большинство останков – скелеты. Сейчас проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей. По предварительным данным, два тела могли принадлежать женщинам.

Как сообщалось, 23 октября в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми.

По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии. Позже контейнер уже с вероятно мертвыми телами «подхватил» 26-летний водитель-ирландец. Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет – внутри контейнера. Людям не хватало воздуха. Полиция арестовала и допросила водителя грузовика – 25 летнего Мо Робинсона.

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США, Мексика, Трупы, Пуэрто-Пеньяско.
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