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Протесты в Чили: в Госдепе увидели "руку Кремля"

Протесты в Чили: в Госдепе увидели "руку Кремля"
05:24 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:США обвинили Россию в попытках разжечь беспорядки в Чили.

Государственный департамент США заявил, что заметил признаки "влияния" России на недавние беспорядки в Чили. Слова высокопоставленного представителя Госдепа приводит Reuters, сообщает УНН.

По его словам, были "явные признаки", что люди воспользовались нестабильностью ситуации в Чили и "исказили ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях".

"Мы видели признаки активности России в поддержку негативного хода дебатов (в обществе)", — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что иностранное вмешательство было не единственным поводом для обострения ситуации в стране. Однако, добавил он, Россия "стремилась усугубить разногласия, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам".

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Напомним, массовые акции протеста в разных городах Чили начались в середине октября. Поводом для них стало повышение цен на проезд в метрополитене. Митинги впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 25 октября в столице страны Сантьяго на митинг вышли рекордные 1,2 млн человек.

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США, Россия, Чили, Госдеп США.
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