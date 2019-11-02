Антиправительственные протесты в Алжире: люди хотят "революции"

Более 100 тысяч алжирцев вышли в пятницу на антиправительственные акции протеста, посвященные 65-й годовщине от начала войны за независимость страны от Франции.
Об этом сообщает Voice of America.
"Тысячи людей вышли в пятницу на улицы в центре алжирской столицы, Алжир, а также других городов, на 37-ю подряд еженедельную акцию протеста против политики правительства", - говорится в сообщении.
Для сдерживания демонстрантов были привлечены многочисленные силы полиции.
Митингующие выступали, в частности, против назначенных на 12 декабря выборов президента.
Как отмечается, протестующие призвали к полному изменению политической системы, которая царит в стране десятилетиями.
Сообщается, что это была крупнейшая антиправительственная демонстрация в течение нескольких недель.