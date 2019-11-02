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В Канаде ребенку на Хэллоуин дали конфеты и марихуану

В Канаде ребенку на Хэллоуин дали конфеты и марихуану
15:33 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Один из родителей в Аннаполис Вэлли, в канадской провинции Новая Шотландия, обнаружил съедобный канабис среди угощений его ребенка.

В Канаде во время традиционного выпрашивания сладостей на Хэллоуин ребенку попался пакетик с конфетами, содержащими марихуану.

Так, один из родителей в Аннаполис Вэлли, в канадской провинции Новая Шотландия, обнаружил съедобный канабис среди угощений его ребенка. Об инцидент он сообщил полиции вечером в четверг, 31 октября. Он рассказал полиции, что компания выпрашивала сладости на Хэллоуин в районах Кембриджа, Кентвиля и Колдбруке. При этом, они точно не знают, в каком доме им дали конфеты с коноплей.

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По данным полиции, в компании состояло восемь детей. Все собранные ими конфеты проверили взрослые, и один из детей получил пакетик с марихуаной. На нем была этикетка теманическая хэллоуинская, а внутри – жевательные конфеты. При этом, на обратной стороне пакетика была наклейка, которая указывала на содержание в конфетах тетрагидроканнабинола – одного из основных психоактивных веществ в марихуане.

Полиция изъяла съедобный канабис. Расследование инцидента продолжается.

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Канада, Марихуана, Хэллоуин, Конфеты.
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