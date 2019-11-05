США выйдут из Парижского соглашения по климату через год

Новости мира:Парижское соглашение регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года

США официально уведомили ООН о начале процедуры выхода из Парижского соглашения по климату 2015 года. Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на Госдеп США.

"Как говорится в официальном сообщении Госдепа, распространенном вечером в понедельник, 4 ноября, США официально выйдут из Парижского соглашения спустя один год после получения ООН уведомления об этом", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Госдепе напоминают, что в июне 2017 года Дональд Трамп назвал причиной выхода США из Парижского соглашения по климату "несправедливые экономические ограничения, которые оно накладывает на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков".

Как отмечается, в то же время госсекретарь Майк Помпео заявил, что США продолжат заниматься исследованиями в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии.

По данным Вашингтона, за последние годы Соединенным Штатам удалось сократить все виды выбросов в атмосферу, "несмотря на то, что в стране продолжился рост экономики". По словам Помпео, с 2005 по 2017 год общий объем выбросов парниковых газов в США сократился на 13%.

Как сообщалось, Парижское соглашение регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Оно было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года. США стали первым государством, вышедшим из этого договора.