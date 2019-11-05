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Вторник, 05.11.2019

Из-за шторма неподвижная достопримечательность Ниагары "ожила" (Видео)

Считавшаяся навечно неподвижной достопримечательность Ниагары сдвинулась с места в прошлый четверг. Из-за проливных дождей и сильных порывов ветра впервые с 1918 года недалеко от места падения воды на Ниагарском водопаде сдвинулся остов затопленной баржи. Об этом сообщил канал NBC News, видео с дрона показал канал CBS 17. По данным службы Niagara Parks, это произошло 1 ноября. Сильно разрушенный за столетие корабль перевернуло и положило на бок. Справка. Баржа оторвалось от буксира во время экспедиции по дноуглубительным работам на канадской реке Ниагара 6 августа 1918 года примерно полутора километрах от Подковообразного водопада, и дрейфовала с двумя членами экипажа на борту к его краю. 51-летний Густав Лофберг и 53-летний Джеймс Харрис открыли нижние люки и затопили трюмы, чтобы замедлить движение к обрыву. Береговая охрана США и канадские власти сумели спасти их к следующему утру. Судно же с той поры так и лежит на скалах
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Водопад, Баржа, Ниагарский водопад, Ниагара.
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