Трамп вызвался помочь Мексике в войне с наркокартелями

Новости мира:Соединенные Штаты готовы "быстро и эффективно" помочь Мексике в в очищении от наркокартелей.

Глава Белого дома заявил о готовности США вместе с Мексикой объявить войну наркокартелям и пообещал "стереть с лица земли" преступников. Об этом Трамп заявил в Twitter после трагедии в Мексике, где случайными жертвами перестрелки между двумя бандами стали американцы, в том числе дети.

"Замечательная семья и ее друзья из штата Юта оказались между двух жестоких наркокартелей, стрелявших друг в друга, в результате чего было убито много замечательных американцев, в том числе маленьких детей, а некоторые пропали без вести", - написал Трамп.

Он подчеркнул: если Мексике нужна помощь в очищении от "этих монстров", Соединенные Штаты готовы "быстро и эффективно" выполнить эту работу.

"Картели стали настолько большими и мощными, что иногда необходима армия, чтобы победить армию", - отметил президент США.

В связи с этим он подчеркнул, что ожидает от Мехико лишь сигнала о необходимости поддержки.

"Для Мексики пришло время с помощью Соединенных Штатов начать войну против наркокартелей и стереть их с лица земли. Мы просто ждем звонка от вашего замечательного нового президента", - заявил Трамп.

Накануне стало известно о том, что в Мексике боевики наркокартелей обстреляли три автомобиля, в которых по стране путешествовали американцы. Погибли три женщины и семеро детей, в том числе двое младенцев.