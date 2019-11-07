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Эрдоган и Трамп встретятся в Вашингтоне

Эрдоган и Трамп встретятся в Вашингтоне
05:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Президенты Турции и США встретятся в Вашингтоне 13 ноября. Об этом шла речь во время телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, сообщает Департамент по коммуникациям администрации Президента Турции.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Два лидера подтвердили, что они встретятся в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США Трампа», - указано в сообщении.

В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонних вопросов, а также региональные события.

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Как известно, в последнее время отношения между странами довольно напряженные. 30 октября Большинство членов Палаты представителей Конгресса США проголосовали за пакет санкций против Турции за агрессию в Сирии. Турция осудила такое решение. Вчера Президент Турции обвинил США в несоблюдении договоренностей по очистке территорий, относящихся к зоне безопасности на севере Сирии, указав, что американские военные проводят совместные патрулирования с Курдскими отрядами народной самообороны (YPG).

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Все по теме:

Турция, США, Вашингтон, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп.
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