Эрдоган и Трамп встретятся в Вашингтоне

Новости мира:Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Президенты Турции и США встретятся в Вашингтоне 13 ноября. Об этом шла речь во время телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, сообщает Департамент по коммуникациям администрации Президента Турции.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Два лидера подтвердили, что они встретятся в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США Трампа», - указано в сообщении.

В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонних вопросов, а также региональные события.

Как известно, в последнее время отношения между странами довольно напряженные. 30 октября Большинство членов Палаты представителей Конгресса США проголосовали за пакет санкций против Турции за агрессию в Сирии. Турция осудила такое решение. Вчера Президент Турции обвинил США в несоблюдении договоренностей по очистке территорий, относящихся к зоне безопасности на севере Сирии, указав, что американские военные проводят совместные патрулирования с Курдскими отрядами народной самообороны (YPG).