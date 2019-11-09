Скачать
Суббота, 09.11.2019
Итоги дня 8 ноября: Международный суд ООН, разведение войск на Донбассе
Итоги дня 8 ноября: Суд ООН и разведение войск на Донбассе
В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
Климас назвал промежуточного соперника Усика
Климас назвал промежуточного соперника Усика
Google посвятил Doodle юбилею падения Берлинской стены (Фото)
Google посвятил Doodle юбилею падения Берлинской стены (Фото)

Канада ограничит использование английского языка

Канада ограничит использование английского языка
09:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Решение об ограничении английского языка в провинции Квебек раскритиковали представители оппозиционных партий.

В канадской провинции Квебек государственные услуги будут предоставляться исключительно на французском языке.

Об этом объявил премьер-министр провинции Франсуа Легольт.

"Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы - новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски", - сказал Легольт.

Он добавил, что для обеспечения исполнения этого решения правительству Квебека не нужно вносить законодательные изменения, достаточно применять уже принятые нормы закона №101, которые устанавливают правила использования языков на территории провинции.

Необходимо подчеркнуть, что Легольт комментировал слова министра иммиграции Квебека Саймона Джолин-Баретта, который ранее заявил о том, что вскоре вся коммуникация квебекцев с провинциальными органами власти будет происходить только на французском языке. Исключения будут сделаны только для представителей коренных народов и потомков тех, кто учился в англоязычной среде. Ранее в большинстве случаев квебекцы могли свободно выбирать между английским и французским.

Канадская провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа

Это решение было жестко раскритиковано представителями оппозиционных партий.

Отметим, что на федеральном уровне Канада - двуязычная страна, поэтому все услуги и информацию от центрального правительства канадцы могут получать на английском или французском языках. В тоже время канадские провинции и территории имеют право самостоятельно выбирать свой официальный язык и в случае Квебека им является только французский. Провинция имеет многочисленное англоязычное меньшинство, но придает большое значение знанию языков при отборе новых иммигрантов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Квебек, Английский язык.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
04 Продукты, которые не следует совмещать в повседневном питании
05 В Крыму задержали 82-летнюю советскую дисидентку Сеитмуратову
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За долги по коммуналке могут забрать жилье и не выпускать за границу
За долги по коммуналке могут забрать жилье
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
9 ноября – приметы и традиции в день памяти Нестора Летописца
9 ноября – приметы и традиции в день памяти Нестора Летописца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь