В Чили протестующие подожгли университет и ограбили церковь

Демонстранты в чилийской столице Сантьяго подожгли здание университета имени Педро де Вальдивии и разграбили церковь Асунсьон.
Об этом сообщает AFP.
"Демонстранты в Чили в пятницу подожгли здание университета и разграбили церковь", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, протестующие столкнулись с полицией, установившей баррикады для защиты частного университета имени Педро де Вальдивии. Вскоре после этого загорелась деревянная крыша 100-летнего административного здания университета.Толпы демонстрантов существенно затруднила доступ пожарных к очагу возгорания.
Кроме того, неподалёку от университета протестующие в капюшонах разграбили церковь Асунсьон, которая была построена в 1876 году — они вытащили мебель на улицу и подожгли её.
Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позже чилийцы также начали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате беспорядков погибли 20 человек.