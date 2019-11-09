В Чили протестующие подожгли университет и ограбили церковь

Новости мира:Демонстранты вынесли все вещи на улицу а затем устроили в церкви пожар.

Демонстранты в чилийской столице Сантьяго подожгли здание университета имени Педро де Вальдивии и разграбили церковь Асунсьон.

Об этом сообщает AFP.

"Демонстранты в Чили в пятницу подожгли здание университета и разграбили церковь", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, протестующие столкнулись с полицией, установившей баррикады для защиты частного университета имени Педро де Вальдивии. Вскоре после этого загорелась деревянная крыша 100-летнего административного здания университета.Толпы демонстрантов существенно затруднила доступ пожарных к очагу возгорания.

Кроме того, неподалёку от университета протестующие в капюшонах разграбили церковь Асунсьон, которая была построена в 1876 году — они вытащили мебель на улицу и подожгли её.

Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позже чилийцы также начали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате беспорядков погибли 20 человек.