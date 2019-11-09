Пожары в Австралии: стихийное бедствие погубило около 350 коал

Новости мира:В австралийском заповеднике при лесных пожарах погибли более половины коал.

Более половины коал, населяющих заповедник в австралийском штате Новый Южный Уэльс, погибли при бушующих в штате лесных пожарах, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные австралийской организации по сохранению популяции коал.

Как сообщает агентство, по оценке организации Koala Conservation Australia, жертвами лесных пожаров стали приблизительно 350 коал, при этом общая численность этих животных составляет в заповеднике от 500 до 600.

Спасенным животным оказывают помощь в расположенном недалеко от заповедника лечебном учреждении для коал. Отмечается, что коалам перевязывают раны, а также кормят их листьями эвкалипта и смесью.

Сотрудники лечебного учреждения сообщили, что для того, чтобы в полной мере оценить ущерб, нанесенный коалам в результате лесных пожаров, потребуется еще не менее 10 дней.

"Коалы в Новом Южном Уэльсе определенно находятся в беде, но если снижение (популяции коал) продолжится в тех же темпах, которые наблюдались в последние 20-30 лет, коалы могут исчезнуть в дикой природе к середине века", - подчеркнул Джеймс Тремейн, представитель совета по охране природы в штате Новый Южный Уэльс.