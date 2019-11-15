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Пятница, 15.11.2019
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Критические недели Боливии: в ЕС верят в благоприятный исход

Критические недели Боливии: в ЕС верят в благоприятный исход
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Могерини убеждена, что следующие недели будут критическими для Боливии

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини надеется, что Боливия найдет выход из нынешнего кризиса и укрепит свои демократические институты.

Об этом она сказала на пленарном заседании Европейского парламента, сообщает Европейская служба внешних дел.

"Боливия - очень важный партнер Европейского Союза. За прошедшие годы мы построили мощное политическое сотрудничество и диалог, в рамках которого обсуждали все вопросы, включая те, по которым имели расхождения или разные взгляды. Но последующие недели будут критическими. Европейский Союз и далее будет на стороне народа Боливии в эти трудные моменты демократической жизни страны", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

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Она выразила уверенность в том, что Боливия может найти выход из этого кризиса и укрепить демократические институты. По словам Могерини, у страны есть весь потенциал для продолжения движения по пути демократии, стабильного развития и социальной справедливости.

Как сообщалось ранее, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку в результате массовых выступлений оппозиции против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах. В противостоянии с работниками правоохранительных органов погибли семь протестующих, сотни получили ранения.

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Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющим обязанности главы государства. Выборы президента Боливии могут состояться в ближайшие 90 дней.

14 ноября Моралес назвал события в стране заговором и обвинил США в "организации переворота".

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ЕС, Протесты, Боливия, Федерика Могерини.
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