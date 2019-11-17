Пока глава в бегах: партия Моралеса обсуждает дату выборов

Новости мира:Партия Эво Моралеса намерена определить дату выборов.

Депутаты от партии «Движение к социализму» (MAS), возглавляемой ушедшим в отставку президентом Эво Моралесом, намерены провести заседание в парламенте для определения даты выборов.

Парламентарии от партии MAS, имеющие большинство в обеих палатах высшего законодательного органа страна, запланировали провести заседание 18 ноября.

Как сообщают местные СМИ, председатели палаты сенаторов Ева Копа и палаты депутатов - Сенхио Чоке, избранные на эти должности два дня назад, призвали оппозицию принять участие в «заседании, чтобы вывести страну из политического кризиса».

Сенатор и кандидат от оппозиционной партии Оскар Ортис, набравший четыре процента голосов в ходе президентских выборов, назвал на своей странице в соцсетях инициативу MAS незаконной.

По его словам, MAS пытается расшатать доверие к переходной власти в стране.

После президентских выборов в Боливии 20 октября оппозиция заявила о «подтасовке итогов голосования». В Боливии вспыхнули акции протеста.

Президент Эво Моралес объявил о намерении провести повторные выборы, но оппозиция заявила, что акции продлятся до тех пор, пока Моралес не откажется от участия в выборах.

Глава Генштаба ВС Боливии Уильямс Калиман потребовал отставки Моралеса.

Президент Боливии объявил о своей отставке вечером 10 ноября на фоне массовых беспорядков, которые длятся с конца октября. Вслед за президентом в отставку подали другие официальные лица Боливии.

Эво Моралес прибыл в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.