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Вторник, 19.11.2019

Украина презентовала удачный проект лунного посадочного аппарата (Видео)

Конструкторское бюро Южное в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, сообщается на сайте предприятия во вторник, 19 ноября Разрабатываемые аппараты могут использоваться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед возведением лунного города. "На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА (лунного посадочного аппарата) в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ Южное с применением аддитивных технологий", - говорится в сообщении. Как поясняется, проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на нее груза массой до 150 килограммов. Аппарат, как утверждается, обладает возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием с места на место. "В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне", - говорится в сообщении.
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16:03 Сегодня Телеграф
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