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Стало известно, кто может возглавить МИД Канады вместо Фриланд

Стало известно, кто может возглавить МИД Канады вместо Фриланд
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости мира:Новым министром иностранных дел Канады вместо Христи Фриланд будет назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань.

Член правящей либеральной партии, Шампань с 2015 года является членом канадского парламента от одного из округов в Квебеке. В 2017-2018 годах возглавлял министерство международной торговли, а сейчас руководит министерством инфраструктуры и общин.

Новая должность Фриланд пока не известна. Ранее неофициально сообщалось, что она может возглавить новое министерство межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально представит свой новый кабинет на церемонии в официальной резиденции генерал-губернатора Канады в среду. 

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Все по теме:

Канада, МИД Канады, Франсуа-Филипп Шампань, Христи Фриланд.
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