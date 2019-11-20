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Трюдо назначил нового главу МИД Канады

Трюдо назначил нового главу МИД Канады
22:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трюдо сместил Фриланд с поста главы МИД Канады.

Новым министром иностранных дел Канады стал Франсуа-Филипп Шампань, который ранее был министром инфраструктуры Канады.

Церемония инаугурации нового правительства Канады проходит в Оттаве.

Христя Фриланд, которая ранее занимала должность главы МИДа Канады стала вице-премьер-министром. Эта должность не имеет формальных обязанностей, но предусматривает много церемониальных действий.

Свои роли изменили и ряд других чиновников.

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Как сообщалось, очередные парламентские выборы прошли в Канаде 21 октября. По их результатам больше всего мандатов получила Либеральная партия действующего премьер-министра Джастина Трюдо, однако оппозиция существенно усилила свои позиции.

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Канада, Христя Фриланд, Джастин Трюдо, Франсуа-Филипп Шампань.
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