Трюдо назначил нового главу МИД Канады

Новости мира:Трюдо сместил Фриланд с поста главы МИД Канады.

Новым министром иностранных дел Канады стал Франсуа-Филипп Шампань, который ранее был министром инфраструктуры Канады.

Церемония инаугурации нового правительства Канады проходит в Оттаве.

Христя Фриланд, которая ранее занимала должность главы МИДа Канады стала вице-премьер-министром. Эта должность не имеет формальных обязанностей, но предусматривает много церемониальных действий.

Свои роли изменили и ряд других чиновников.

Как сообщалось, очередные парламентские выборы прошли в Канаде 21 октября. По их результатам больше всего мандатов получила Либеральная партия действующего премьер-министра Джастина Трюдо, однако оппозиция существенно усилила свои позиции.