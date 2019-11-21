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Поздно эвакуироваться: власти Австралии призывают людей не покидать дома

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Поздно эвакуироваться: власти Австралии призывают людей не покидать дома
10:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Австралии призвали жителей юго-востока страны из-за сильнейших пожаров не покидать дома

Власти Австралии обратились к жителям штата Виктория на юго-востоке страны с призывом оставаться в помещениях из-за возникновения новых очагов лесных пожаров, поскольку уже "слишком поздно" эвакуироваться, сообщило в четверг издание The Guardian.

"Вы находитесь в опасности. Действуйте сейчас, чтобы защитить себя. Слишком поздно уходить. Самый безопасный вариант - укрыться в помещении немедленно", - говорится в предупреждении пожарного управления штата Виктория.

Сообщается, что к 12:00 по местному времени возникло более 60 очагов пожаров по всему штату, в частности близ городов Рочестер, Страталлан, Эчака и Балларат.

Сидней в дыму: в Австралии продолжают бушевать лесные пожары

Отмечается, что службы пожарной безопасности пытаются сдержать распространение пожаров, сбрасывая воду с вертолетов.

Ранее власти штата Виктория впервые за 10 лет объявили красный уровень опасности, который указывает на то, что пожары могут распространяться стремительно, а их характер отличается непредсказуемостью и неуправляемостью.

В свою очередь жителям Сиднея рекомендовали держать детей в помещении из-за густого дыма, который стоит над городом уже третий день: город окутан густым смогом из-за непрекращающихся пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

Власти Сиднея также намерены ввести жесткие ограничения на потребление воды. В частности, с декабря жителей будут штрафовать в случае использования воды для полива садов и мытья автомобилей.

Жители города требуют от премьер-министра страны Скотта Моррисона решить проблемы, связанные с изменением климата.

Ранее сообщалось, что один из очагов пожаров в Австралии уничтожил около 1 млн гектар сельскохозяйственных земель и лесов, а также более 400 домов.

Пожары в Австралии: стихийное бедствие погубило около 350 коал

Около двух недель пожарные в Австралии ведут борьбу с многочисленными опасными лесными пожарами. Они вызваны, среди прочего, продолжительной засухой.

Из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек.

Как сообщалось ранее, власти двух австрийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение в связи с катастрофическими лесными пожарами в регионе.

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Пожар, Австралия, Лесные пожары, Пожар в Австралии.
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