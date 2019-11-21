Резонансное убийство журналистки: на Мальте требуют отставки премьера

Новости мира:Журналистка погибла в 2017 году подорвавшись в собственном автомобиле.

Сотни протестующих в среду вечером вышли на протест с требованием отставки премьер-министра Мальты после задержания состоятельного бизнесмена по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Об этом сообщает Times of Malta.

Протестующие скандировали "Мафия! Мафия!" и заблокировали автомобиль министра юстиции и секретаря парламента, когда те пытались покинуть здание. Пострадала инспектор полиции – машина переехала ей ногу.Сотни протестующих собрались у парламента, призывая к справедливости по делу Дафне Каруаны Галиции. Они называли министров "клоунами", пели государственный гимн и держали плакаты, в том числе один с надписью: "Коррупционеры убили Дафне Каруана Галицию".

Они призвали премьер-министра Джозефа Муската уйти в отставку после ареста бизнесмена Йоргена Фенека, которого связывают с правительством Муската.

Протестующие несли плакаты с фотографиями убитой журналистки и кричали "Убийцы!" и "Убирайтесь!". В конце протеста бывший лидер оппозиции Саймон Бусуттил подошел к входной двери резиденции премьера и оставил небольшой плакат с надписью: "Правда выйдет на поверхность".

По данным финансовой разведки Мальты, Йорген Фенек является владельцем зарегистрированной в Дубае компании 17 Black.

В июне Совет Европы в своей резолюции заявил, что компания 17 Black осуществляла крупные ежемесячные платежи секретным панамским компаниям, принадлежащим высокопоставленным мальтийским чиновникам. Также компания получала крупные суммы денег от гражданина Азербайджана, пишет BBC.

6 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Как сообщалось ранее, Мальта проведет независимое публичное расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, убитой в 2017 году.