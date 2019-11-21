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Четверг, 21.11.2019

Австралия в огне: местные жители героически спасают коал (Видео)

В Австралии – ежегодный сезон лесных пожаров, из-за которых погибли, предположительно, около 300 коал, сообщает CBS News. В интернет попало трогательное видео, как местная жительница с риском для жизни спасает раненого зверька. Женщина сказала, что ее зовут Тони. На видеозаписи она снимает рубашку и бросается в огонь, чтобы спасти коалу. Тони обливает обгоревшее животное водой, заворачивает в одеяло и несет в свой автомобиль. Есть опасения, что в этом году уже погибли более 300 коал. Больница Port Macquarie Koala даже открыла счет GoFundMe для сбора средств на уход за животными. В больнице сообщили, что у них, по крайней мере, 31 коала проходит лечение от ожогов. По данным Австралийского фонда коалы, в Австралии в дикой природе осталось около 43 000 коал. Этот вид считается "уязвимым".
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Пожары, Австралия, Лесные пожары, Коалы.
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