В провинции Канады из-за забастовки железнодорожников возник дефицит топлива

Новости мира:В канадском Квебеке возник дефицит топлива после забастовок железнодорожников.

В канадской провинции Квебек в результате забастовки работников железной дороги возник дефицит пропана.

Об этом информирует CBC News.

«По словам премьер-министра Квебека Франсуа Лего, запасов пропана в провинции хватит лишь на несколько дней. Власти уже ввели ограничения на использование этого топлива, вдвое уменьшив его суточное потребления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропан используется не только для отопления жилья, но и для просушки зерна на элеваторах, поэтому является очень важным для экономики Квебека.

Проблема в том, что около 85% пропана, который потребляется в Квебеке, доставляют в провинцию по железной дороге, а ее работники как раз бастуют.

В связи с этим Франсуа Лего обратился к федеральным властям с просьбой немедленно созвать внеочередное заседание парламента и обязать железнодорожников прекратить забастовку.

«Идеальным сценарием мы видим достижения соглашения между профсоюзом и железной дорогой, но не можем исключать возможное принятие специального закона», - сказал Лего.

Как сообщалось, около 3200 работников железной дороги в Канаде бастуют со вторника, требуя улучшения условий труда.