Умер самец коалы, пострадавший в пожаре в Австралии (Видео)

Новости мира:В Австралии в специализированной больнице от ожогов умер самец коалы Льюис.

На прошлой неделе его из лесного пожара спасла неравнодушная женщина.

Ветеринары сообщили, что ожоги животного оказались очень серьезными и не заживали. Поэтому в клинике приняли решение усыпить животное, сообщили в фейсбуке больницы.

У Льюиса были тяжелые ожоги груди, лап и других частей тела.

Из-за сокрушительных лесных пожаров в Австралии погибли сотни коал. Местный госпиталь для коал собрал достаточно денег и средств для спасения пострадавших из-за стихии животных. Ветеринары добавили, что им удалось спасти десятки пострадавших коал.