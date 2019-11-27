Медведь погладил лапой женщину: курьезное видео

В интернете появилось видео с медведем, который подошел к группе туристов и потрогал прическу одной из женщин. В описании ролика указано, этот случай произошел в экологическом парке Чипинке, расположенном в мексиканском городе Монтеррей. Об этом сообщает Herald Publicist. На записи можно увидеть, как два медведя сначала гуляли у обочины дороги, а затем один из них приблизился к посетителям парка. Понюхав людей, животное остановилось возле одной женщины и, встав за ее спиной в полный рост, погладило лапой ее волосы. Туристы при появлении зверя старались вести себя спокойно.