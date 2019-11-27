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Среда, 27.11.2019

Медведь погладил лапой женщину: курьезное видео

В интернете появилось видео с медведем, который подошел к группе туристов и потрогал прическу одной из женщин. В описании ролика указано, этот случай произошел в экологическом парке Чипинке, расположенном в мексиканском городе Монтеррей. Об этом сообщает Herald Publicist. На записи можно увидеть, как два медведя сначала гуляли у обочины дороги, а затем один из них приблизился к посетителям парка. Понюхав людей, животное остановилось возле одной женщины и, встав за ее спиной в полный рост, погладило лапой ее волосы. Туристы при появлении зверя старались вести себя спокойно.
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Мексика, Видео, Медведь, Чипинка.
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