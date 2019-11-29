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Экс-президент Бразилии получил еще 5 лет тюрьмы

Экс-президент Бразилии получил еще 5 лет тюрьмы
04:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Осужденному за коррупцию экс-президенту Бразилии добавили пять лет тюрьмы.

Суд в Бразилии увеличил срок заключения бывшего президента Луиса Инасиу Лула да Силвы, осужденного за взяточничество на пять лет.

Об этом сообщает Telesur.

"Региональный суд в Порту-Алегри принял решение увеличить тюремный срок для бывшего президента Луиса Инасиу Лула да Силвы в коррупционном деле с 12 лет и 11 месяцев до 17 лет 1 месяца и 10 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший президент имеет право подать апелляцию. Сам Лула да Силва отрицает вину.

Как сообщалось, в 2016 году бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к девяти с половиной годам заключения по делу о получении взяток в крупных размерах и отмывании денег.

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В январе 2018-го верховный суд увеличил срок до 12 лет и одного месяца. В апреле того года Лула да Силва начал отбывать наказание в тюрьме города Куритиба. Однако 8 ноября 2019 года экс-президент вышел на свободу по решению суда - пока апелляция на приговор за коррупцию проходит все инстанции.

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Бразилия, Коррупция, Луис Инасиу Лула да Силва.
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