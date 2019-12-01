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Отрицал факт Голодомора: канадские студенты просят уволить преподавателя

Отрицал факт Голодомора: канадские студенты просят уволить преподавателя
06:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Канаде студенты требуют уволить преподавателя Альбертского университета, который отрицает факт Голодомора.

Студенты Альбертского университета в канадском Эдмонтоне требуют уволить преподавателя, который отрицает факт Голодомора, осуществленный советской властью в начале 1930-х годов.

Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail, передает «Радио.Свобода».

Как пишет издание, причиной возмущения студентов стало то, что доцент Дугал Макдональд в своем сообщении на странице в Facebook 19 ноября назвал Голодомор ложью, якобы подкрепленной фальшивыми фото и сообщениями, которые распространили бывшие соучастники нацистов.

В этом же сообщении Макдональд добавил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддерживает антикоммунистический, пронацистский миф о Голодоморе, пытаясь таким образом «переписать историю». Украинское студенческое общество университета назвало это сообщение разжиганием вражды и заявило, что его автор не достоин быть преподавателем.

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Дугал Макдональд является активистом Марксистско-ленинской партии Канады. В комментарии для СМИ он заявил, что исследовал Голодомор несколько лет и имеет право на свободу слова. Альбертский университет в своем заявлении указал, что взгляды господина Макдональда не отражают взгляды учебного заведения, но он имеет право делиться ими.

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Голодомор, Канада, Университет.
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