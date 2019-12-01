Туристический автобус в Тунисе слетел в кювет: десятки погибших и пострадавших

Новости мира:В Тунисе перевернулся автобус с туристами, более 20 погибших.

В Тунисе 22 человека погибли и 21 пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"В автобусной аварии на севере страны погибли 22 тунисских туриста", - проинформировало Министерство внутренних дел Туниса.

По данным правоохранителей, автобус, следовавший из столицы Туниса в регион Эйн-Снусси, съехал с дороги и перевернулся в кювет.

Напомним, в Забайкальском крае РФ пассажирский автобус сорвался с моста и упал в реку, в результате происшествия погибли 19 человек.