Туристический автобус в Тунисе слетел в кювет: десятки погибших и пострадавших

В Тунисе 22 человека погибли и 21 пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"В автобусной аварии на севере страны погибли 22 тунисских туриста", - проинформировало Министерство внутренних дел Туниса.
По данным правоохранителей, автобус, следовавший из столицы Туниса в регион Эйн-Снусси, съехал с дороги и перевернулся в кювет.
Напомним, в Забайкальском крае РФ пассажирский автобус сорвался с моста и упал в реку, в результате происшествия погибли 19 человек.