Канаду призывают немедленно присоединиться к "нормандскому формату"

Новости мира:"Канадская группа содействия демократии в Украине": Канаде следует присоединиться к переговорам в "нормандском формате".

В общественной организации "Канадская группа содействия демократии в Украине" считают, что Канаде следует немедленно присоединиться к переговорам в "нормандском формате", чтобы поддержать Украину.

Об этом говорится в письме общественной организации, направленном министру иностранных дел Канады Франсуа-Филиппу Шампаню.

"Мы призываем правительство Канады заполнить лидерский вакуум, немедленно приняв меры по присоединению к встрече в "нормадском формате" в декабре, заменив нормандскую четверку Оттавской пятеркой", - отмечается в письме.

Отмечается, что Германия и Франция в течение последних месяцев проявляют все большую приверженность России.

"Учитывая то, что объективность западных партнеров Украины в мирном процессе вызывает все больше вопросов, насущной становится необходимость участия в нем демократической державы, не вовлеченной непосредственно геополитически и способной целостно работать", - говорится в документе.

Как известно, встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря в Париже.