Канада увеличит список запрещенного оружия для гражданских

Новости мира:Канада расширит перечень запрещенного оружия для гражданских лиц.

Власти Канады разрабатывает перечень огнестрельного оружия, владеть которым гражданским лицам будет запрещено.

Об этом в Оттаве заявил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, сообщает корреспондент Укринформа.

“Хочу подчеркнуть: мы полностью преданы идее запрета наступательного оружия военного типа”, - сказал Блэр.

В то же время он отказался называть конкретные типы или характеристики вооружения, попадающего под запрет.

“Когда перечень опубликуют, в нем будет четко прописано, какое именно оружие запретят. Я не хочу побуждать людей покупать его до официального обнародования списка”, - отметил министр.

Блэр добавил, что сейчас правительство согласовывает детали программы выкупа запрещенного вооружения у населения. По его словам, общая смета этого проекта может составить от 400 до 600 млн канадских долларов.

Напоминаем, в течение последних лет в Канаде постоянно растет количество инцидентов с применением огнестрельного оружия.