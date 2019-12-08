Наводнение в Уганде: 11 человек погибли

Новости мира:Из-за сильного наводнения в Уганде погибли 11 человек.

В результате наводнения на западе Уганды погибли 11 человек, количество жертв может возрасти.

Об этом информирует Xinhua.

"По меньшей мере 11 человек погибли в результате наводнения в западном округе Бундибудгио", - говорится в сообщении.

Агентство ссылается на пресс-секретаря общества Красного Креста Уганды Ирене Накасита. По ее словам, в целом стихийное бедствие охватило 11 округов страны.

Как отмечается, медики и спасатели ожидают увеличения числа погибших из-за непогоды, так как поисковые операции продолжаются.