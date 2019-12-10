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Вторник, 10.12.2019

В Африке высыхает крупнейший в мире водопад Виктория (Видео)

Крупнейший в мире водопад Виктория, расположенный на границе Замбии и Зимбабве, существенно обмелел. Об этом сообщает CGTN. Из-за сильной засухи вода в реке Замбези снизилась до рекордного уровня. Туристам, которые приезжают сюда сейчас, приходится вместо зеленых пейзажей фотографировать каменные скалы с выжженной солнцем травой. Ширина водопада – примерно 1800 метров, высота – 120 метров. Виктория – единственный водопад в мире, одновременно имеющий более 100 метров в высоту и более километра в ширину. Расход воды от 1,4 до 14 тыс. м³/с. Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. В 2013 году правящая партия Зимбабве призвала прекратить "прославлять колониализм" и переименовать знаменитый водопад Виктория. По мнению властей, в официальных источниках за одним из природных чудес света необходимо закрепить название Моси-оа-Тунья ("Гремящий дым"). Так водопад издревле называли коренные жители.
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Зимбабве, Африка, Водопад, Замбия, Водопад Виктория.
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