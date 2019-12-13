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"Я почувствовал потребность поставить на первое место семью": Глава оппозиции Канады ушел в отставку

"Я почувствовал потребность поставить на первое место семью": Глава оппозиции Канады ушел в отставку
06:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лидер канадской оппозиции объявил о своей отставке.

Лидер Консервативной партии Канады и глава оппозиции Эндрю Шир объявил о своей отставке.

Соответствующее заявление он сделал в Оттаве во время заседания парламента.

"Чувствую, что нужно рассказать моим друзьям и коллегам в парламенте об одном из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Я только что проинформировал моих коллег из консервативной фракции о своей отставке с поста главы Консервативной партии", - сказал Шир.

Он добавил, что будет просить о самом быстром проведении новых выборов лидера партии, а до этого времени будет продолжать исполнять свои обязанности. Шир также не будет слагать свои депутатские полномочия.

"Нашей семье было очень сложно поддерживать темп, необходимый для возглавления фракции и партии во время выборов. Моя жена Джил проявила абсолютный героизм. Однако, для продвижения вперед этой партии и движению необходим кто-то, способный уделить этому 100% усилий. После разговора с моими детьми и близкими я почувствовал потребность поставить на первое место семью", - отметил Шир, который имеет пятеро детей.

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Он добавил, что принял это решение "поскольку оно является наилучшим для партии".

Как сообщалось, очередные парламентские выборы прошли в Канаде 21 октября. По их результатам наибольшее количество мандатов получила Либеральная партия Джастина Трюдо, который получил возможность повторно сформировать правительство. Однако по результатам народного волеизъявления, оппозиция существенно усилила свои позиции. Впрочем лидер консерваторов подвергся острой критике за неудовлетворительный результат своей партии, которой большинство опросов предсказывали победу.

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Эндрю Шир был одним из 13 канадцев, которым Россия в 2014 году запретила въезд на свою территорию за решительную поддержку Украины. Он неоднократно отмечал, что гордится этим.

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Канада, Отставка, Эндрю Шир.
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