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Привлекли водолазов: в Новой Зеландии все еще ищут погибших (Фото)

Привлекли водолазов: в Новой Зеландии все еще ищут погибших (Фото)
10:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Для поиска погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии привлекли водолазов.

Полиция Новой Зеландии применила водолазов для поисков еще двух тел у вулкана Уайт-Айленд, после того как шесть тел были найдены во время поисковой операции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Полиция Новой Зеландии применила дайверов для поиска двух тел у вулкана Уайт-Айленд, после того как шесть тел были найдены во время поисковой операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее сообщалось о восьми погибших. Еще 20 человек, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Поиски в пятницу продолжились, несмотря на риск повторного извержения. Поиски двух тел продлятся до утра субботы", - добавили в СМИ.

Сообщается, что шесть тел пропавших без вести нашли во время поисковой операции утром в пятницу, их вывезли с острова. Чтобы перевезти тела понадобилось 4:00, восемь специалистов и вертолет. Тела доставили на военно-морской патрульный катер, а затем отвезли на материк.

Также указано, что вероятность повторного извержения - 50-60%.

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Новая Зеландия, Извержение вулкана, Вулкан, Водолазы.
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