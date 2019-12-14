Шторм, молния и град: Квинсленд "накрыла" непогода (Видео)

Сильный шторм обрушил на побережье 128 мм дождя всего за час — такие погодные явления случаются в Австралии в среднем 1 раз в 50 лет, сообщает 9News. Дороги Голд-Коста превратились в потоки, машины были затоплены и оставлены дрейфовать вдоль паводковых вод после сильных штормов, охвативших юго-восток Квинсленда. Нескольких водителей полиции пришлось спасать из автомобилей при попытке проехать по затопленным улицам. Шторм сопровождался градом и частыми молниями, одна из них попала прямо в трансформаторную будку, вызвав взрыв. Жильцов из близлежащего дома пришлось эвакуировать. Около 9 тыс. клиентов в регионе остались без электричества, жители Голд-Коста пострадали больше всего. Сильный дождь вызвал проседание крыши торгового центра, вода хлынула с потолка, люди в спешке покинули аварийное здание. Метеорологическое бюро Австралии подтвердило прогноз ливней, которые будут продолжаться и на выходных. В юго-восточных частях штата Квинсленд сохраняется риск опасных гроз с потенциально крупным градом, который может снова поразить Голд-Кост.