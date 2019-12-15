Власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке терактов

Новости мира:Власти Венесуэлы заявили, что предотвратили теракт, который должен был произойти 15 декабря, направленный против военных.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что оппозиция планировала совершить теракт против военных в одном из штатов страны, Сукре. Об этом он рассказал вовремя пресс-конференции в Каракасе.

"(Лидер оппозиционной партии "Народная воля") Леопольдо Лопес поручил (Хуану) Гуайдо и депутату Янет Фермину осуществить атаки на два военных подразделения: штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре и командование 53-й подразделения Национальной гвардии (в штате Сукре)", — указал Родригес.

Министр сообщил, что атаки планировалось провести 15 декабря, а средства на его осуществления "пришли" с Колумбии.

"К счастью, мы предотвратили это и будем продолжать работать над этим, чтобы сохранить мир в республике. Будьте уверены, что мы поймаем всех и каждого из тех, кто планировал осуществить эти действия", — подчеркнул политик.

В Венесуэле назрел острый социально-экономичестий кризис, который сопровождается очень сильной девальвацией национальной валюты. МВФ спрогнозировал, что к концу года инфляция в Венесуэле достигнет 10 миллионов процентов.

Кризис в стране обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуано Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Напомним, официальный Вашингтон ввел санкции против кубинской Corporacion Panamericana S.A. из-за ее причастности к нефтяным сделкам в пользу режима Николаса Мадуро в Венесуэле.