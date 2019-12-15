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Миграционный кризис наоборот: Канаде нужен миллион мигрантов

Миграционный кризис наоборот: Канаде нужен миллион мигрантов
22:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трюдо поручил министру по миграции принять более миллиона беженцев.

В течение следующих трех лет Канада рассчитывает принять более миллиона мигрантов со всего мира.

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Мендичино.

"Вы должны удостовериться в эффективном внедрении повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 гг., привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода", - отмечается в документе.

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Трюдо подчеркнул, что государство концентрируется на "приглашении высококвалифицированных специалистов, способных помочь построить более сильную Канаду".

Глава правительства также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам, которым на родине угрожает опасность

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"Необходимо ввести отдельный канал приема беженцев, чтобы предоставить безопасное убежище защитникам прав человека, журналистам и гуманитарным работникам, которым грозит опасность, цель - переселить 250 человек в течение года", - указал Трюдо.

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Мигранты, Канада, Джастин Трюдо, Марк Мендичино.
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