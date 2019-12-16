Мощное землетрясение на Филиппинах: погибли 4 человека

Мощное землетрясение силой 6,9 балла, произошедшее на юге Филиппин, унесло жизни четырех человек.
Об этом сообщает Синьхуа.
«По данным правительства провинции Южный Давао, которая в наибольшей степени пострадала от землетрясения, четыре человека погибли, еще десятки получили ранения. Местные профильные ведомства в настоящее время ведут всесторонние поисково-спасательные работы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что магнитуда землетрясения достигала 6,9.
В связи со стихийным бедствием власти провинции Южный Давао объявили об отмене занятий в школах 16 декабря.
Как сообщалось, 15 декабря на юге Филиппин на острове Минданао были зафиксированы несколько подземных толчков магнитудой 6,8.
Эпицентр землетрясения находился в провинции Южный Давао.
Вскоре после удара стихии поступила информация о гибели 6-летней девочки, 14 человек получили повреждения.