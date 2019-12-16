Мощное землетрясение на Филиппинах: погибли 4 человека

Новости мира:В результате сильного землетрясения на Филиппинах погибли 4 человека.

Мощное землетрясение силой 6,9 балла, произошедшее на юге Филиппин, унесло жизни четырех человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

«По данным правительства провинции Южный Давао, которая в наибольшей степени пострадала от землетрясения, четыре человека погибли, еще десятки получили ранения. Местные профильные ведомства в настоящее время ведут всесторонние поисково-спасательные работы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что магнитуда землетрясения достигала 6,9.

В связи со стихийным бедствием власти провинции Южный Давао объявили об отмене занятий в школах 16 декабря.

Как сообщалось, 15 декабря на юге Филиппин на острове Минданао были зафиксированы несколько подземных толчков магнитудой 6,8.

Эпицентр землетрясения находился в провинции Южный Давао.

Вскоре после удара стихии поступила информация о гибели 6-летней девочки, 14 человек получили повреждения.