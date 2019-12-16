В Австралии полицейские применили оружие к напавшему на них с ножом мужчине

Новости мира:В Мельбурне неизвестный напал с ножом на полицейских, правоохранители применили оружие.

Мужчина, угрожавший ножом полицейским на западе Мельбурна, был тяжело ранен ими в ходе нейтрализации. Об этом сообщила пресс-служба полиции штата Виктория в записи, опубликованной в понедельник на официальном сайте ведомства,.

В сообщении правоохранителей указано, что офицеры полиции, прибывшие по сигналу о нападении на человека в районе Малгрейв на юго-востоке Мельбурна, открыли огонь по нападавшему.

“Полиция прибыла на место около 7:30 (22:30 15 декабря по киевскому времени) после сообщений о том, что мужчина напал на женщину. Во время ареста нападающий достал нож, после чего полицейские применили перцовый баллончик и стреляли в него. Он (нападающий — ред) под охраной полиции был доставлен в больницу в критическом состоянии”, — говорится в заявлении правоохранителей.

В полиции отмечают, что специальные группы продолжат расследование инцидента, а также проверят обоснованность применения полицией огнестрельного оружия.