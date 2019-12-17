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Джонсон и Трамп обсудили "амбициозное" соглашение о свободной торговле

Джонсон и Трамп обсудили "амбициозное" соглашение о свободной торговле
06:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп еще раз поздравил премьер-министра Британии с победой Консервативной партии на досрочных выборах 12 декабря.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп в телефонной беседе обсудили намечающиеся переговоры по торговому соглашению. Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Великобритании, сообщает Daily Mail.

«Они (Джонсон и Трамп - ред.) обсудили огромную важность отношений между Великобританией и США и выразили надежду на продолжение тесного сотрудничества по таким вопросам, как безопасность и торговля, включая переговоры по амбициозному соглашению о свободной торговле», - говорится в заявлении.

Отмечается, что глава Белого дома еще раз поздравил премьер-министра Британии с победой Консервативной партии на досрочных выборах 12 декабря.

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Ранее Трамп, поздравив Джонсона в Twitter, подчеркнул, что победа Консервативной партии позволит США и Великобритании заключить новое торговое соглашение, которое будет более выгодным для Британии, чем любая сделка с Европейским Союзом.

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США, Великобритания, Борис Джонсон, Свободная торговля, Дональд Трамп.
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