Джонсон и Трамп обсудили "амбициозное" соглашение о свободной торговле

Новости мира:Дональд Трамп еще раз поздравил премьер-министра Британии с победой Консервативной партии на досрочных выборах 12 декабря.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп в телефонной беседе обсудили намечающиеся переговоры по торговому соглашению. Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Великобритании, сообщает Daily Mail.

«Они (Джонсон и Трамп - ред.) обсудили огромную важность отношений между Великобританией и США и выразили надежду на продолжение тесного сотрудничества по таким вопросам, как безопасность и торговля, включая переговоры по амбициозному соглашению о свободной торговле», - говорится в заявлении.

Отмечается, что глава Белого дома еще раз поздравил премьер-министра Британии с победой Консервативной партии на досрочных выборах 12 декабря.

Ранее Трамп, поздравив Джонсона в Twitter, подчеркнул, что победа Консервативной партии позволит США и Великобритании заключить новое торговое соглашение, которое будет более выгодным для Британии, чем любая сделка с Европейским Союзом.