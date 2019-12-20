Суд Канады вернул гражданство сыновьям российских шпионов

Новости мира:Суд по этому делу длился пять лет, и теперь его решение окончательное и не подлежит обжалованию.

Сыновья рассекреченных российских шпионов Александр и Тимоти Вавиловы через суд вернули себе гражданство Канады. Соответствующее решение принял Верховный суд Канады, оно не подлежит обжалованию.

Это решение завершает пятилетнюю судебную тяжбу, начатую Тимоти Вавиловым, когда Канада не позволила ему восстановить паспорт. В свое время Тимоти и Александра депортировали в РФ с родителями, которые много лет работали глубоко законспирированными советскими, а затем российскими разведчиками. Их вернули в Россию вместе с другими шпионами в обмен на четырех агентов западных государств, среди которых был и Сергей Скрипаль.

Хотя Тимоти и Александр были рождены на территории Канады, правительство сочло, что гражданство они получили незаконно, поскольку их родители работали на другое государство. По законам страны, в таком случае право на гражданство по рождению не распространяется.

Однако адвокатам удалось доказать в федеральном суде, что это правило распространяется только на иностранцев с защищенным статусом, например, дипломатов, которыми шпионы под прикрытием не являлись. Верховный суд согласился с таким толкованием.

Родители братьев Вавиловых сейчас занимаются успешной предпринимательской деятельностью в России. Въезд в Канаду им закрыт.

Напомним, во французских Альпах нашли базу российских шпионов.