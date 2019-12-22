На востоке Гватемалы грузовик влетел в автобус с пассажирами: много погибших

Новости мира:В Гватемале пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погиб по меньшей мере 21 человек.

В результате серьезного ДТП с участием автобуса на востоке Гватемалы погибли 21 человек, около трех десятков получили ранения.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на противопожарную службу Гватемалы.

"В субботу около 03:30 по местному времени вблизи города Гуалан перевозивший фрукты грузовик врезался во впереди идущий автобус дальнего следования, в котором находились 55 пассажиров. В результате по меньшей мере 21 человек погиб, еще 26 получили ранения. Раненые были доставлены в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительное расследование показало, что причиной катастрофы стало превышение скорости грузовиком на участке изгиба дороги.

В рамках расследования полиция задержала обоих водителей.