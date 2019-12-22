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Понедельник, 23.12.2019

Символ пожаров: в центре Сиднея установили обгоревшую рождественскую "елку" (Видео)

Инсталляция состоит из обугленных веток и обгоревших предметов домашнего обихода. "Рождественская елка" символизирует масштабные лесные пожары, которые в этом году охватили Австралию. "Елку" установило креативное агентство DDB Australia. Об этом сообщает сообщает The Drum. Таким образом агентство хочет привлечь внимание и принять участие в сборе средств для австралийского Красного Креста. В организации сейчас занимаются оказанием помощи пострадавшим от пожаров. Она символизирует ужас лесных пожаров, бушующих в Австралии "Для семей и общества разрушительные последствия пожаров выходят за рамки того, что многие из нас могут только представить. Мы надеемся, что эта неожиданная смена традиционного символа подарков и радости в это время года поможет привлечь внимание людей и побудит их пожертвовать деньги,"– заявила креативный директор агентства Тара Форд.
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Пожары, Сидней, Елка, Пожары в Австралии.
08:58 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф
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